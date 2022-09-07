Неманя Недович, скорее всего, пропустит остаток Евробаскета из-за травмы

Разыгрывающий сборной Сербии Неманя Недович, скорее всего, пропустит остаток Евробаскета-2022. Игроку диагностировали разрыв икроножной мышцы, сообщает Mozzart Sport.

Недович травмировался во время вчерашнего матча против Израиля (89:78). Защитник покинул площадку во время второй четверти, на следующий день дополнительные обследования определили степень тяжести травмы.

По правилам чемпионата Европы, команда не может заменить травмированного игрока по ходу турнира. Сербия продолжит турнир с 11 игроками. Недович набирал в среднем 6,0 очка, 1,8 передачи и 1,3 подбора за матч.

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