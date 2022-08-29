«Нетс» близки к договоренности с Маркиффом Моррисом

близок к подписанию контракта с форвардом .

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, стороны значительно продвинулись в переговорах.

В ноябре Моррис получил травму шеи в результате жесткого толчка со стороны Николы Йокича из «Наггетс». После этого он восстанавливался на протяжении четырех месяцев и потерял стабильное место в ротации «Майами».

В 17 матчах минувшего сезона 32-летний баскетболист набирал 7,6 очка и 2,6 подбора в среднем за игру.

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