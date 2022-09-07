Федерация баскетбола Грузии приглашает болельщиков поболеть за Бельгию в матче против Болгарии

Федерация баскетбола Грузии разместила в социальных сетях официальное сообщение с призывом поддержать сборную Бельгии в матче против Болгарии, поскольку победа бельгийцев сохранит шансы грузин на выход в плей-офф Евробаскета-2022.

«Чтобы выйти из группы, сборная Грузии должна обыграть Черногорию. Но если перед этим Бельгия не обыграет Болгарию, матч не будет иметь никакого значения.

С другой стороны, у Бельгии довольно много мотивации, потому что в случае поражения от Болгарии она не пройдет дальше. Так что Бельгия играет за себя и за Грузию. Хотелось бы, чтобы грузинские болельщики пришли на этот матч и поддержали бельгийцев. Зрители смогут бесплатно посетить матч. Чем больше болельщиков придет на «Тбилиси Арену», тем лучше для Бельгии и Грузии», – говорится в сообщении.

Михайлюк вывел Украину в плей-офф, Муса переиграл Дончича, лучший бомбардир тянет Болгарию. На Евробаскете-22 можно следить не только за звездами