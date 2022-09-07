Ди Бост: «Если Болгария будет так играть в защите, как против Грузии, то сможет соперничать с кем угодно»

Разыгрывающий сборной Болгарии Ди Бост после победы над Грузией (92:80) не стал оценивать шансы своей команды на выход в плей-офф.

«Очень доволен нашей защитой в матче против Грузии. В первых трех матчах позволяли нашим соперникам набирать больше 90 очков. Если будем так играть в защите и продолжать нападать, то сможем соперничать с кем угодно.

Не хочу заглядывать слишком далеко вперед. Нас ждет сложный матч. Нужно разобраться со своими делами, а там посмотрим», – сказал Бост.

Сегодня Болгария сыграет с Бельгией за выход в плей-офф.

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