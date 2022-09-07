Эван Фурнье: «Франция не думает о номере посева. Мы можем обыграть любого соперника»

Защитник сборной Франции Эван Фурнье заявил, что его команда даже не думала о том, чтобы умышленно проиграть Боснии и Герцеговине во вчерашнем матче, чтобы занять четвертое место в группе и избежать встречи с Грецией и Сербией в четвертьфинале.

«Некоторые команды делали это, особенно Испания и Сербия на Олимпийских играх.

Дело в том, что нарушения правил нет. Правило гласит, что ты можешь делать все, что хочешь. Потому что в конечном итоге ты должен будешь выигрывать матчи. Но что касается нас, мы не думаем о номере посева. Мы уверены, что можем обыграть любого соперника.

У нас не было ни малейшего намерения проиграть этот матч и получить более удобный посев. Мы хотим побеждать, сражаться и узнавать друг друга на площадке. Баскетбол сам диктует, что будет дальше. Если Литва будет четвертой, так тому и быть», – сказал француз.

Благодаря победе Франции над Боснией и Герцеговиной (81:68) Литва сохранила шансы на выход в плей-офф.

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