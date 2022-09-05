Костас Слукас набрал 21 очко и 5 передач в победном матче против Великобритании

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Разыгрывающий сборной Греции Костас Слукас в отсутствие Янниса Адетокумбо стал лучшим игроком в своей команде в победном матче против Великобритании (93:77) на Евробаскете-2022.

32-летний игрок набрал 21 очко (8 из 10 с игры, 5 из 6 из-за дуги), сделал 5 передач и 3 подбора.

Греция одержала третью победу подряд и лидирует в группе C (3-0).

Яннис пропустил матч, тренерский штаб сборной предоставил лидеру команды выходной.

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