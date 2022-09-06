Алперен Шенгюн отвесил мощный блок-шот в матче с Бельгией

Один из лидеров сборной Турции продемонстрировал оборонительные навыки в матче Евробаскета-2022 против сборной Бельгии (78:63).

Центровой во-время вышел на подстраховку и эффектно накрыл бросок соперника, выбив мяч у него из рук.

Шенгюн стал самым результативным игроком встречи с показателями 24 очка (10-19 с игры, 1-2 из-за дуги), 8 подборов, 6 передач и 1 блок-шот за 31 минуту на площадке.

На Евробаскете настолько плохо с судейством, что уже дошло до драк. Турки угрожают сняться с турнира