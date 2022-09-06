«Верните судей из Евролиги». Литовский фанат показал плакат с обращением к ФИБА

Теги Turkish Airlines EuroLeague ФИБА сборная Литвы сборная Германии болельщики фото судьи Евробаскет Евробаскет-2022 Баскетбол

Один из болельщиков сборной Литвы продемонстрировал плакат рядом с ареной в Кельне в знак протеста работы судей на Евробаскете-2022.

«ФИБА, пожалуйста, остановите войну в баскетболе. Верните судей из Евролиги. Позвольте лучшим игрокам соревноваться под контролем лучших и наиболее опытных рефери. Уважайте баскетбольных болельщиков всех стран», – написал фанат.

Литва подала официальный протест на исход матча против Германии (107:109). ФИБА не удовлетворила жалобу, но отстранила судей, которые допустили результативную ошибку во время игры.

На Евробаскете настолько плохо с судейством, что уже дошло до драк. Турки угрожают сняться с турнира

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные