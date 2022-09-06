«Верните судей из Евролиги». Литовский фанат показал плакат с обращением к ФИБА

Один из болельщиков сборной Литвы продемонстрировал плакат рядом с ареной в Кельне в знак протеста работы судей на Евробаскете-2022.

«ФИБА, пожалуйста, остановите войну в баскетболе. Верните судей из Евролиги. Позвольте лучшим игрокам соревноваться под контролем лучших и наиболее опытных рефери. Уважайте баскетбольных болельщиков всех стран», – написал фанат.

Литва подала официальный протест на исход матча против Германии (107:109). не удовлетворила жалобу, но отстранила судей, которые допустили результативную ошибку во время игры.

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