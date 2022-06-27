«Маккаби» подпишет Джоша Нибо и Ти Джея Лифа

договорился о переходе двух игроков в нынешнее межсезонье.

Как сообщает израильское издание One, команду пополнят форварды (24 года, 206 см) и Ти Джей Лиф (25 лет, 208 см).

Нибо провел минувший сезон в литовском , набирая 8,8 очка и 6,2 подбора в среднем за матч в .

Лиф выступал в НБА на протяжении четырех лет (2017-2021), после чего играл в чемпионате Китая. Отмечается, что «Маккаби» давно интересуется этим баскетболистом.

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