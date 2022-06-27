«Маккаби» подпишет Джоша Нибо и Ти Джея Лифа

«Маккаби» договорился о переходе двух игроков в нынешнее межсезонье.
Как сообщает израильское издание One, команду пополнят форварды Джош Нибо (24 года, 206 см) и Ти Джей Лиф (25 лет, 208 см).
Нибо провел минувший сезон в литовском «Жальгирисе», набирая 8,8 очка и 6,2 подбора в среднем за матч в Евролиге.
Лиф выступал в НБА на протяжении четырех лет (2017-2021), после чего играл в чемпионате Китая. Отмечается, что «Маккаби» давно интересуется этим баскетболистом.
Самое важное про европейцев на драфте НБА-2022. Коротко и понятно