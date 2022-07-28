Тон Макер продолжит карьеру в Китае

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Центровой Тон Макер (25 лет, 213 см) подпишет контракт с китайским «Фуцзянем».

Последним на сегодня клубом бывшего игрока НБА был «Хапоэль Иерусалим», за которой он провел четыре матча в Лиге чемпионов, набирая в среднем 2,8 очка и 5,3 подбора. В декабре Тон покинул Израиль.

10-й номер драфта-2016 сыграл в НБА 263 матчей в составе «Милуоки», «Детройт» и «Кливленда» с 2016 по 2021 годы.

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