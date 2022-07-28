Тон Макер продолжит карьеру в Китае

Центровой Тон Макер (25 лет, 213 см) подпишет контракт с китайским «Фуцзянем».

Последним на сегодня клубом бывшего игрока НБА был «Хапоэль Иерусалим», за которой он провел четыре матча в Лиге чемпионов, набирая в среднем 2,8 очка и 5,3 подбора. В декабре Тон покинул Израиль.

10-й номер драфта-2016 сыграл в 263 матчей в составе «Милуоки», «Детройт» и «Кливленда» с 2016 по 2021 годы.

«Может, вернусь в баскетбол в какой-то интересной роли». Сергей Быков — о работе в «Школе баскетбола» и должности в хоккее