Эван Фурнье: «Два матча за два дня в НБА и на Евробаскете — это не одно и то же»

Атакующий защитник сборной Франции Эван Фурнье высказал недовольство тем, что на чемпионате Европы приходится играть два дня подряд.

«Это Евробаскет, и мы играем два дня подряд. Это очень тяжело. Два матча за два дня в НБА и на Евробаскете — это не одно и то же.

Здесь меньше матчей, поэтому игра более напряженная. Когда вы играете в 20:30, вы обычно ложитесь спать около 3:00. Это большая проблема.

Справедливости ради, отмечу, что все в равных условиях. Было бы здорово, если бы ФИБА изменила расписание, чтобы мы могли больше отдыхать между матчами», – сказал Фурнье.

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