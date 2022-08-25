«Нижний Новгород» проявляет интерес к Максиму Карванену

«Нижний Новгород» проявляет интерес к форварду Максиму Карванену (22 года, 203 см), сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Ранее сообщалось, что Карванен находится на просмотре в и может заключить с клубом контракт на один год.

Прошлый сезон Карванен начинал в составе «Зенита», но принял участие только в трех матчах лиги ВТБ.

В марте Максим перешел в . Он провел семь матчей за саратовскую команду, набирая в среднем 3,7 очка и 2,7 подбора.

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