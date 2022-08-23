«Парма» может подписать Максима Карванена

Форвард Максим Карванен (22 года, 203 см) находится на просмотре в , пишет «Свободный агент».

Отмечается, что игрок может заключить контракт на один год с клубом.

Прошлый сезон Карванен начинал в составе , но принял участие только в трех матчах лиги ВТБ.

В марте Максим перешел в . Он провел семь матчей за саратовскую команду, набирая в среднем 3,7 очка и 2,7 подбора.

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