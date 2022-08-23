«Парма» может подписать Максима Карванена

Форвард Максим Карванен (22 года, 203 см) находится на просмотре в «Парме», пишет «Свободный агент».
Отмечается, что игрок может заключить контракт на один год с клубом.
Прошлый сезон Карванен начинал в составе «Зенита», но принял участие только в трех матчах Единой лиги ВТБ.
В марте Максим перешел в «Автодор». Он провел семь матчей за саратовскую команду, набирая в среднем 3,7 очка и 2,7 подбора.
«Хотим показать болельщикам, что все налаживается»: Андрей Мальцев собрал своих воспитанников и строит новые «Химки»