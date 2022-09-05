Адам Ханга выбыл до конца Евробаскета-2022 из-за травмы

Форвард сборной Венгрии Адам Ханга пропустит остаток Евробаскета-2022 из-за повреждения подколенного сухожилия.

Ханга повредил сухожилие в первом матче на турнире против Боснии и Герцеговины, после чего пропустил игру со Словенией. Игрок вернулся во встрече с Францией (74:78) в воскресенье, но усугубил травму.

«Планировалось, что я отыграю минут 10-15, но после победы боснийцев над словенцами нам нельзя было уступать в игре с Францией.

Эта травма беспокоила меня по ходу всего прошлого сезона», – отметил Ханга.

Ханга отыграл 28 минут, набрав 18 очков. Венгрия стартовала с трех поражений.

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