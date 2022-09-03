Димитрис Итудис: «У Греции пока не выработался правильный менталитет»

Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис подвел итоги первого матча команды на Евробаскете-2022, в котором она обыграла Хорватию со счетом 89:85.

«Поздравляю игроков. Первую победу мы одержали несмотря на трудности, которые возникали у нас как во время матча, так и перед ним. У Хорватии атлетичная команда, в третьей четверти мы позволили им делать то, что они хорошо умеют, например, они стали зарабатывать штрафные. После «+16» к перерыву мы позволили себе расслабленность. У нас пока не выработался правильный менталитет. Эта встреча должна научить нас лучше контролировать ситуацию, когда мы ведем в счете.

Сможем кое-что узнать о себе, посмотрев видео. Но времени мало. В субботу у нас встреча с Италией. У итальянцев есть игроки, которые способны создавать на площадке. В любом случае важно начать турнир с победы.

Здорово, что нам всякий раз удается находить игрока, который выходит со скамейки и придает команде импульс. Аграванис потрясающе сыграл в пятницу. Не хочу говорить об отдельных баскетболистах, но нам не хватает Папаянниса и .

Сыграют ли они против Италии? Посмотрим. Будет видно ближе к матчу. Папаяннису лучше, но сегодня мы не хотели рисковать. Мы уважаем все команды, чьи игроки представлены в сборной. Очень надеюсь на ребят во встрече с итальянцами», – заявил Итудис.

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