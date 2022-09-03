Товарищеский матч. 25 очков Антонова помогли ЦСКА выиграть у «Самары»

Московский ЦСКА выиграл второй предсезонный матч, встретившись с новичком Единой лиги ВТБ «Самарой» (88:78).
Товарищеский матч
ЦСКА – Самара – 88:78 (18:22, 26:23, 28:16, 16:17)
ЦСКА: Антонов (25 + 5 подборов), Астапкович (15), Жан-Шарль (14 + 11 подборов), Ухов (11), Курбанов (8), Уэйр (2 + 17 передач).
САМАРА: Найт (17 + 8 передач), Барашков (15), Шелекето (10), Гафуров (9 + 6 подборов).
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