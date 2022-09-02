Эргин Атаман: «У Фуркана спазмы в спине. Здесь не очень хорошие условия»

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Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман рассказал о проблемах со спиной у форварда команды Фуркана Коркмаза и пожаловался на условия на Евробаскете.

«У Фуркана спазмы в спине. Это началось вчера днем. Здесь не очень хорошие условия. Из отеля до тренажерного зала ехать 45-50 минут. Это крайне неблагоприятные условия.

Вчера Фуркан играл на уколах, врачи сказали, что сегодня ему лучше остаться в отеле. Мы оставили его в отеле, потому что поездка на автобусе занимает слишком много времени. В другой ситуации он был бы здесь и наблюдал за тренировкой. Оценим ситуацию завтра», – сказал Атаман.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА

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