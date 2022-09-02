Экс-порнозвезда утверждает, что родила ребенка от игрока НБА. Отцовство приписывают Дюрэнту и Гриффину

Теги светская хроника Бруклин НБА Кевин Дюрэнт фото Блэйк Гриффин Баскетбол

Бывшая порнозвезда Лана Роудс утверждает, что родила ребенка от звездного игрока НБА.

«Клянусь вам, я думала, что игроки НБА – милые ребята. Но вот я сказала: «Я беременна». Он в ответ сказал, чтобы я валила подальше», – рассказала Роудс.

Ранее появлялись слухи, что девушка встречается с Блэйком Гриффином, который с 2021 года выступал за «Бруклин».

Отцовство также приписывают лидеру «Нетс» Кевину Дюрэнту. Летом прошлого года Роудс рассказывала о свидании с известным игроком бруклинской команды. Лана не назвала имя баскетболиста, но отметила, что по знаку зодиака он Весы.

Единственный игрок в «Бруклине» с подобным знаком – Дюрэнт.

Самые опасные люди в мире. Краткая история «Джейл Блейзерс»

RAW Talk (DR)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные