Стив Керр: «У «Голден Стэйт» хороший шанс удержать титул, но случится может всякое»

Главный тренер оценил шансы клуба на удержание чемпионского титула и сохранение нынешнего костяка.

«Выиграть чемпионат снова будет очень непросто. В НБА много сильных команд, фактор удачи всегда имеет значение. Травмы, просто один важный бросок – попадание или промах. У «Голден Стэйт» хороший шанс удержать титул, но случится может всякое.

Мы работаем над тем, чтобы сохранить состав. Владелец клуба не жалеет денег, а еще он очень умен, так что пока нам удавалось удерживать ребят в команде. Но с каждым годом становится все сложнее, так что посмотрим», – заявил Керр.

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