«Хьюстон» выведет из обращения номер Элвина Хэйса

«Хьюстон» выведет из обращения игровой номер легендарного форварда команды Элвина Хэйса.
Церемония состоится 18 ноября 2022 года на матче регулярного чемпионата НБА против «Индианы».
Хэйс был выбран «Рокетс» под первым пиком на драфте-1968 и провел за команду четыре сезона.
Элвин 12 раз участвовал в Матче всех звезд и стал чемпионом в составе «Вашингтона» в 1978 году. Он пропустил только девять матчей за всю 16-летнюю карьеру в НБА.
В 1990 году экс-форвард «Рокетс» был введен в Зал славы, а в 2021 году он попал в список 75 лучших игроков лиги.
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