«Хьюстон» выведет из обращения номер Элвина Хэйса

выведет из обращения игровой номер легендарного форварда команды .

Церемония состоится 18 ноября 2022 года на матче регулярного чемпионата НБА против «Индианы».

Хэйс был выбран «Рокетс» под первым пиком на драфте-1968 и провел за команду четыре сезона.

Элвин 12 раз участвовал в всех звезд и стал чемпионом в составе в 1978 году. Он пропустил только девять матчей за всю 16-летнюю карьеру в НБА.

В 1990 году экс-форвард «Рокетс» был введен в Зал славы, а в 2021 году он попал в список 75 лучших игроков лиги.

75 лучших игроков в истории НБА: кто не попал, кого не хватает и кто реально лишний?