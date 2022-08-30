Леброн Джеймс отреагировал на новость о том, что он провел половину жизни в НБА

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс провел половину своей жизни в качестве игрока .

Джеймс дебютировал в лиге 30 октября 2003 года, когда его возраст составлял 6 878 дней. С того момента прошло чуть более 6 879 дней.

Леброн выложил в социальных сетях видео с игровыми моментами в составе «Кавальерс» в дебютном сезоне, а также за .

«Как же мне повезло 👑🙏🏿», – написал 37-летний Джеймс.

Звездный баскетболист готовится провести 20-й сезон в НБА. Ранее он также выступал за «Кливленд» и «Майами».

Всего за карьеру Леброн четыре раза становился чемпионом и четыре раза был признан MVP.

У Леброна – Короля Джеймса – теперь корона даже на зубах

Инстаграм Леброна Джеймса