ФИБА будет сотрудничать с Google

заключила соглашение с Google о сотрудничестве на чемпионате мира по баскетболу среди женщин, который пройдет в Австралии в этом году.

IT-гигант будет работать с над трансляциями предстоящего турнира и покажет рекордные для женского баскетбола шесть матчей на телевидении США.

также является партнером женской НБА. Компания работает над увеличением количества матчей лиги, транслируемых по национальному телевидению.

Кроме того, Google будет вручать награду All Star Five, которая присуждается лучшим игрокам чемпионата мира.

Стороны смогут продлить партнерское соглашение, которое рассчитано до конца 2022 года.

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