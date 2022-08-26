Бекки Хэммон – лучший тренер сезона женской НБА-2022

Бывшая баскетболистка сборной России Бекки Хэммон признана лучшим тренером года в женской НБА в свой первый сезон на посту главного тренера «Лас-Вегаса».

Хэммон – третий бывший игрок, получивший эту награду, и первый бывший игрок, сделавший это в своем дебютном сезоне.

«Лас-Вегас» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Западной конференции с результатом 26-10, установив рекорд клуба. Кроме того, команда Хэммон лидирует в лиге по количеству набранных очков в среднем за матч (90,4) и выиграла Кубок комиссионера-2022.

«Лас-Вегас» вышел в финал Западной конференции, где встретится с «Сиэтлом».

Хэммон является бронзовым призером Олимпиады-2008 в составе сборной России.

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