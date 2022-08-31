Марк Тихоненко получил серьезную травму спины («Свободный агент»)

Форвард МБА Марк Тихоненко получил серьезную травму спины и может пропустить большую часть сезона-2022/23, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

24-летний игрок перешел в МБА этим летом. В прошлом сезоне россиянин выступал за «Астану», набирая в лиге ВТБ 7,8 очка и 3,2 подбора в среднем за матч.

В феврале 2022 года Марк получил вызов в сборную России и был включен в заявку главной команду страны на матч квалификации Кубка мира против Нидерландов.

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