Даниил Касаткин: «МБА еще много над чем нужно работать»

Защитник сборной Москвы Даниил Касаткин подвел итоги матча с командой Новосибирской области (77:75) в финале Спартакиады.

На Спартакиаде столицу представлял московский клуб , который в сезоне‑22/23 дебютирует в лиге ВТБ.

«Очень довольны. Как говорят в баскетболе: «Одно очко - победа, два - разгром». Очень сложный был матч. Ребята из Новосибирска - молодцы, а нам еще много над чем нужно работать, чтобы таких нервных концовок было поменьше. Где‑то мы недооценили соперника, нас все считали безоговорочными фаворитами, а соперники играли на кураже. Терять им особо было нечего, поэтому они вышли без давления и сразу попали «свои» броски. Мы же начали очень вяло, потом пришлось как‑то эту энергию из себя доставать.

Что изменилось во второй половине? Все начинается от защиты. Когда хорошо обороняемся, легче начинать быстрые отрывы, больше свободы в нападении. А когда нам забивают, они успевают встать на своей половине и встретить нас. Мы начали лучше защищаться, друг другу помогать, подсказывать. Прибавили в энергии - и все получилось», – заявил Касаткин.

«В баскетбол я попал благодаря самогону». Тренер ЦСКА Антон Юдин – об играх в США, опасных поездках и победах в Евролиге