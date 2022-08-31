Эксперт Клэй Трэвис: «Зачем нужны тесты на COVID в НБА? Они проверяют игроков на грипп?»

Спортивный эксперт Клэй Трэвис раскритиковал протокол по охране здоровья и безопасности на сезон-2022/23.

«Только я начал хвалить НБА за то, что они признали, что COVID больше не представляет угрозы для лиги, знаете, что они сделали? Они обязали невакцинированных игроков еженедельно проходить тест на COVID.

Они не требуют такого же теста от игроков, которые привились от COVID. Почему? Известно, что прививка от COVID не защищает вас от заражения и не предотвращает распространение COVID. Почему же до сих пор существует дискриминационная политика относительно тестов?

Честно говоря, зачем вообще нужны тесты на COVID? Они проверяют игроков на грипп? Игрокам ничего не угрожает, семьям игроков ничего не угрожает, если они молоды и здоровы. Если им ничего не угрожает, они сами способны принять решение о том, что им делать, а что не делать. Пора остановить этот сумасшедший бред касательно . Нужно остановить это безумие», – сказал Трэвис.

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