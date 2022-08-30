НБА не ввела масочный режим на сезон-22/23

НБА утвердила протокол по охране здоровья и безопасности на сезон-2022/23, пишет инсайдер Шэмс Чарания.
Непривитые от COVID-19 игроки лиги будут проходить тестирование раз в неделю. Для привитых баскетболистов тестирование предусмотрено только при наличии симптомов.
Согласно протоколу, изоляция будет происходить сразу после положительного теста.
Кроме того, в новом сезоне не требуется носить маску для органов дыхания.
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