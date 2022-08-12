Леброн Джеймс – о первом совместном матче Бронни и Брайса: «Невероятные эмоции»

Звездный форвард поделился впечатлениями от первого матча с участием сыновей Бронни и Брайса, который они провели в составе одной команды.

«Я в прямом смысле наблюдаю за Бронни и Брайсом на одной площадке в турнирном матче! С ума сойти! У меня невероятные эмоции! Вау», – написал Джеймс в твиттере.

Сыновья Джеймса отправились в Европу в составе команды Калифорнийского баскетбольного клуба. Они будут противостоять соперникам из Парижа, Лондона и Рима.

В первой встрече команда с Джеймсами в составе уступила оппонентам из Лондона со счетом 74:81.

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