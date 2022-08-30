Новая Зеландия и Ливан отобрались на чемпионат мира-2023

Сборные Новой Зеландии и Ливана квалифицировались на чемпионат мира-2023.

Новая Зеландия и Ливан стали первыми командами, которые прошли квалификацию от Азии. Сборные Японии и Филиппин получили путевки на турнир как организаторы.

В последних не данный момент матчах отбора Новая Зеландия превзошла Иордан, а Ливан был сильнее Индии. Победа Филиппин над Саудовской Аравией гарантировала командам попадание на чемпионат мира.

Новая Зеландия в следующем году в шестой раз подряд примет участие в розыгрыше ЧМ, в сумме для команды это выступление станет седьмым. В 2019-м новозеландцы финишировали на 19-м месте.

Ливан сыграет на ЧМ в четвертый раз в истории, последнее участие имело место в 2010 году.

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