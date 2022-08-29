Шакил О’Нил встретился в Сиднее с Тимофеем Цзю

Австралийский боксер-профессионал Тимофей Цзю, сын знаменитого Кости Цзю, опубликовал на своей странице в Facebook фотографии с четырехкратным чемпионом НБА Шакилом О’Нилом.

«Перестрелка трехочковыми с большим человеком», – написал Тимофей.

Встреча состоялась в Сиднее.

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