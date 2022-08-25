Сэм Прести: «Чета Холмгрена ждет долгая карьера в «Оклахоме»

Генеральный менеджер «Оклахомы» сделал заявление по поводу травмы у второго номера драфта-2022, центрового .

«Безусловно, нам очень обидно за Чета, особенно учитывая, с каким волнением он ждал своего выхода на паркет в этом сезоне.

Мы знаем, что Чета ждет долгая карьера в нашем клубе и сообществе . Что нас больше всего впечатлило, когда мы выбирали Чета, так это его целеустремленность и сосредоточенность. Мы ожидаем от него такого же упорства во время процесса реабилитации, будем помогать ему и поддерживать», – говорится в заявлении.

Клуб объявил, что Холмгрен пропустит весь сезон-2022/23 из-за травмы лисфранкова сустава правой стопы.

⚡️ Безумный драфт для «Оклахомы». Что это было и что будет дальше?