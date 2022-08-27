Экс-игрок «Пармы» Адас Юшкавичюс перейдет в «Вулвс»

Разыгрывающий Адас Юшкявичюс продолжит карьеру в литовском клубе «Вулвс», пишет «Свободный агент».

В прошлом сезоне Адас выступал за . В Единой лиге ВТБ он набирал 11,8 очка, 4,3 передачи и 2,6 подбора в среднем за матч.

В марте разыгрывающий перешел в итальянскую «Кремону». Там его средние показатели составили 12,1 очка, 3 передачи и 2 подбора.

«Вулвс» готовятся к своему первому сезону в Литовской лиге. Команду возглавил бывший главный тренер подмосковных «Химок» .

Вильнюсский клуб также пытался попасть в Еврокубок и Лигу чемпионов, но в итоге был приглашен только на .

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