Римас Куртинайтис стал главным тренером нового вильнюсского клуба «Вулвс»

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис возглавил новый литовский клуб «Вулвс» из Вильнюса.

62-летний специалист согласился на однолетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

«Я много раз говорил, что есть первое место, а остальные — последние. Это не значит, что мы будем первыми, но мы постараемся финишировать как можно выше. Могу обещать, что мы будем много и напряженно работать», – пообещал Куртинайтис.

Куртинайтис выиграл три розыгрыша Еврокубка (2009 с «Ритасом», 2012 и 2015 с «Химками»), дважды становился чемпионом Литовской лиги (2009, 2010), дважды обладателем Кубка Литвы (2009 и 2010), чемпионом Единой лиги ВТБ (2011), а также был признан лучшим тренером года Единой лиги ВТБ (2014).

Литовец покинул «Химки» в январе 2021 года. На тот момент у команды было всего 2 победы и 18 поражений в Евролиге. завершили тот сезон с результатом 4-30.

«Вулвс» готовятся к своему первому сезону в Литовской лиге. Вильнюсская команда также пыталась попасть в Еврокубок и Лигу чемпионов, но в итоге была приглашена в .

«Пусть скажет, что выбирает: баскетбол или водку?!» Яркая молодость Римаса Куртинайтиса, который прибил США на победной Олимпиаде-88