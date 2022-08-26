Брайан Уиндхорст: «Юта» постарается обменять Донована Митчелла до тренировочного лагеря»

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Юта» постарается обменять атакующего защитника до открытия предсезонного тренировочного лагеря.

«Джаз» приступают к делу. Макмэн, на прошлой неделе вы сказали, что «Джаз», скорее всего, обменяют Митчелла до начала регулярного чемпионата. Но после разговоров с людьми в лиге мне кажется, что «Джаз» постараются совершить сделку еще раньше, до тренировочного лагеря», – сказал Уиндхорст в подкасте «Brian Windhorst & The Hoop Collective».

«Да, конечно», – согласился Тим Макмэн.

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