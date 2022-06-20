Торнике Шенгелия останется в «Виртусе»

Грузинский форвард (30 лет, 206 см) продлит контракт с итальянским .

Об этом пишет инсайдер Лука Д’Алессандро со ссылкой на Repubblica.

Шенгелия начинал нынешний сезон в ЦСКА, но в начале марта стороны расторгли контракт по инициативе игрока.

В 19 матчах Серии А Торнике набирал 12,8 очка, 5,2 подбора и 2,7 передачи в среднем за игру. Вместе с командой он стал победителем Еврокубка и дошел до финала итальянской лиги.

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