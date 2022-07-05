Серджо Скариоло: «Лучше с Шенгелией, чем против него»

Главный тренер Серджо Скариоло опубликовал фотографию с форвардом Торнике Шенгелией.

«Лучше с Токо, чем против него. Все идет как надо 😉», – написал тренер.

Клуб из Болоньи отреагировал двумя эмодзи: 🤝🏼😁

Ранее сообщалось, что Шенгелия продлит контракт с «Виртусом».

Шенгелия начинал сезон-21/22 в ЦСКА, но в начале марта стороны расторгли соглашение по инициативе игрока.

В 19 матчах Серии А Торнике набирал 12,8 очка, 5,2 подбора и 2,7 передачи в среднем за игру. Вместе с командой он стал победителем Еврокубка и дошел до финала итальянской лиги.

«Санс» хотят избавиться от Эйтона, которого выбрали на драфте вместо Дончича. Но почему?!

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