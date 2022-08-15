Генеральный директор МБА: «Марина Голдырева не требовала подписать ее мужа»

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян опроверг слухи о том, что разыгрывающая сборная России Марина Голдырева во время переговоров с клубом поставила условие, что подпишет контракт только в том случае, если ее муж станет игроком мужской команды.

«Марина ничего подобного не требовала.

Глеб отыграл два сезона на уровне Единой лиги, выступая за «Енисей». Мы понимаем его функционал, знаем его личностные качества. Как можно увязывать его переход с позицией жены? Так сложилось, и это хорошо для обоих, но это не взаимосвязанные вещи.

При этом подчеркну, что у нас уже бывали такие случаи. В свое время у нас играл Сергей Торопов, который стал одним из лидеров сборной, и его жена Мария Торопова», – сказал Кочарян.

Марина Голдырева официально стала игроком МБА в июне 2022 года. 18 июля клуб объявил о подписании ее супруга Глеба Голдырева.

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