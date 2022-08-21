Александер Секулич: «Словения хорошо играет и без Дончича»

Главный тренер сборной Сербии Александер Секулич отметил гибкость команды в товарищеском матче со сборной Хорватии (94:88).

«Нам еще предстоит много работы, но мы на верном пути. Пока не все игроки набрали форму, но я верю, что мы придем к этому. Все еще берегу наши ресурсы во время товарищеских встреч. На официальных матчах такого не будет. Это будет непросто, но мы должны быть готовы к любым задачам и с удовольствием решать их.

Мы лучше сыграли во второй половине, отлично провели третью четверть. Настрой игроков после выхода из раздевалки был фантастическим. Также мы увидели, что можем хорошо играть и без . Нам нужно было проверить, как будет выглядеть команда на площадке без него», – сказал Секулич.

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