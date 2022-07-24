Скайлар Диггинс-Смит повалила соперницу на паркет финтом, Леброн отреагировал

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Разыгрывающая «Финикса» Скайлар Диггинс-Смит эффектно обыграла соперника в матче WNBA против «Сиэтла» (94:78).

Баскетболистка резко сменила направление с помощью перевода под ногой, из-за чего оппонент потерял равновесие и повалился на паркет.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс также отметил празднование Диггинс-Смит после попадания, комментируя момент в твиттере.

«Еее! А потом еще поразила ее празднованием «Я сошла с ума», – написал Джеймс.

Йокич и Сильвер на пути в «Зал Славы НБА» и другие обновления проекта «Зал Славы НБА» в блоге «Зал Славы НБА» (он про «Зал Славы НБА»)

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