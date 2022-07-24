Скайлар Диггинс-Смит повалила соперницу на паркет финтом, Леброн отреагировал

Разыгрывающая Скайлар Диггинс-Смит эффектно обыграла соперника в матче WNBA против (94:78).

Баскетболистка резко сменила направление с помощью перевода под ногой, из-за чего оппонент потерял равновесие и повалился на паркет.

Звездный форвард также отметил празднование Диггинс-Смит после попадания, комментируя момент в твиттере.

«Еее! А потом еще поразила ее празднованием «Я сошла с ума», – написал Джеймс.

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