Скайлар Диггинс-Смит повалила соперницу на паркет финтом, Леброн отреагировал

Разыгрывающая «Финикса» Скайлар Диггинс-Смит эффектно обыграла соперника в матче WNBA против «Сиэтла» (94:78).
Баскетболистка резко сменила направление с помощью перевода под ногой, из-за чего оппонент потерял равновесие и повалился на паркет.
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс также отметил празднование Диггинс-Смит после попадания, комментируя момент в твиттере.
«Еее! А потом еще поразила ее празднованием «Я сошла с ума», – написал Джеймс.
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