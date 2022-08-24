Хосе Альварадо не сыграет за Пуэрто-Рико в чемпионате Америки

Разыгрывающий «Нового Орлеана» объявил в Twitter, что не сыграет за сборную Пуэрто-Рико в предстоящем чемпионате Америки, чтобы подготовиться ко второму сезону в НБА.

Альварадо не был выбран на драфте-2021, но сумел закрепиться в составе «Пеликанс». В марте он подписал четырехлетний контракт, по которому сможет заработать 6,5 миллиона долларов (3,4 млн долларов – гарантированно).

В последний месяц регулярного чемпионата Альварадо совершал в среднем 1,9 перехвата за матч, проводя на площадке всего за 20,5 минуты.

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