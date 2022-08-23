Дрэймонд Грин: «В НБА ты должен преуспеть в своей роли или убраться к черту»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин поделился советом для молодых игроков, которые пытаются попасть в НБА.

«В конце концов, эти сосунки должны найти для себя роль в НБА. Только два парня в команде могут делать все, что захотят, а остальные 13 должны исполнять свою роль. Ты должен преуспеть в какой-то роли или убраться к черту. Все просто», – заявил Грин.

Дрэймонд был выбран под общим 35-м номером на драфте-2012. Он был признан лучшим оборонительным игроком (2017) и семь раз попадал в защитные сборные НБА.

Дрэймонд Грин хочет, чтобы ему позволяли быть собой во всем. Это хорошо для «Голден Стэйт», но плохо для финала НБА