Томаш Саторански повредил связки голеностопа и пропустит Евробаскет-2022

Лидер сборной Чехии Томаш Саторански не поможет команде на предстоящем Евробаскете-2022.

30-летний разыгрывающий подвернул голеностоп в товарищеском матче со сборной Германии (90:101).

Хотя рентген не выявил перелома, повторное обследование подтвердило серьезное повреждение связок голеностопа.

Ожидается, что Саторански потребуется около месяца на восстановление.

Прошлый сезон Томаш заканчивал в . В 22 матчах за «Уизардс» он набирал в среднем 4,9 очка, 4,9 передачи и 2,8 подбора.

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