«Самара» подписала контракт с Джеймсом Эннисом

объявила о подписании контракта с американским форвардом (32 года, 198 см).

Бывший игрок НБА завершил прошлый сезон в составе израильского клуба «Хапоэль Хайфа», набирая 14,3 очка, 4,9 подбора и 1,3 передачи в среднем за матч.

Эннис был выбран на драфте НБА 2013 года «Атлантой» под 50-м номером. На счету американца 395 матчей в НБА, в которых он в среднем набирал 6,7 очка и 3,3 подбора. Еще 22 матча он сыграл в плей-офф НБА – 7,6 очка и 4,4 подбора.

Форвард выступал за «Майами», «Мемфис», «Новый Орлеан», «Детройт», «Хьюстон», «Филадельфию», «Орландо», «Бруклин», «Клипперс» и «Денвер».

Пашутин приедет в Краснодар, Астапкович – в Нижний, а финалисты Лиги сыграют в ноябре. Яркие даты в календаре Лиги ВТБ