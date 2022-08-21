Дрю Кроуфорд присоединится к тель-авивскому «Маккаби»

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Атакующий защитник Дрю Кроуфорд (31 год, 196 см) будет тренироваться в составе тель-авивского «Маккаби», пишет обозреватель Лука Д’Алессандро со ссылкой на израильский источник.

Ранее сообщалось, что американский баскетболист близок к переходу в румынский «Клуж».

В прошлом сезоне Кроуфорд выступал за «Андорру». Он провел 18 матчей в Еврокубке, набирая в среднем 10,3 очка и 2,9 подбора при реализации 44,6% из-за дуги.

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