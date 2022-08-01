«Олимпиакос» подпишет Георгиоса Танулиса и Омироса Неципоглу

близок к подписанию двух молодых греческих игроков, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Форвард Георгиос Танулис (20 лет, 210 см) ранее выступал за . В минувшем сезоне он провел 9 матчей в Еврокубке, набирая в среднем 3,2 очка и 2,4 подбора за 8:33 на площадке.

Также Танулис недавно сыграл за сборную Греции на молодежном чемпионате Европы (U20). Матч против Португалии стал для него самым результативным на турнире – 27 очков (11-13 с игры), 11 подборов, 2 передачи и 2 перехвата.

Омирос Неципоглу (19 лет, 194 см) выступал за в чемпионате Греции. Его показатели в прошлом сезоне составили 5,7 очка, 2,6 подбора, 1 передача и 1,2 перехвата в среднем за матч.

Танулис и Неципоглу входят в число самых талантливых греческих баскетболистов и с высокой долей вероятности перейдут в «Олимпиакос» этим летом.

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