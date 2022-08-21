«Никс» не улучшат роль Оби Топпина в сезоне-22/23

Форвард вряд ли получит больше игрового времени в следующем сезоне, пишет обозреватель The Athletic Фред Катц.

В основном составе «Никс» на позиции мощного форварда выступает , центрового – Митчелл Митчелл Робинсон. Также в команду перешел .

Топпин является уроженцем Нью-Йорка. Он был выбран «Никс» под восьмым номером на драфте-2020.

В своем втором сезоне НБА форвард проводил на площадке 17 минут в среднем за матч, набирая 9 очков и 3,7 подбора.

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