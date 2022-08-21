«Никс» не улучшат роль Оби Топпина в сезоне-22/23

Теги Нью-Йорк НБА драфт НБА Джулиус Рэндл Айзейя Хартенштайн Митчелл Робинсон Оби Топпин Баскетбол

Форвард «Нью-Йорка» Оби Топпин вряд ли получит больше игрового времени в следующем сезоне, пишет обозреватель The Athletic Фред Катц. 

В основном составе «Никс» на позиции мощного форварда выступает Джулиус Рэндл, центрового – Митчелл Митчелл Робинсон. Также в команду перешел Айзейя Хартенштайн.

Топпин является уроженцем Нью-Йорка. Он был выбран «Никс» под восьмым номером на драфте-2020.

В своем втором сезоне НБА форвард проводил на площадке 17 минут в среднем за матч, набирая 9 очков и 3,7 подбора.

Как планировалось расписание НБА сезона 2022/23: всё, что вы хотели знать – от человека во главе этого процесса

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные