Джален Роуз: «Гора Рашмор высечена на костях, а мы говорим так о величайших игроках»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джален Роуз призвал не использовать термин «Гора Рашмор», говоря о величайших игроках в истории НБА.

«Давайте перестанем использовать слова «Гора Рашмор». Это оскорбительно для всех нас, особенно для коренных американцев, коренных народов, которые жили здесь до Христофора Колумба. Эта земля была украдена у них, когда обнаружилось, что в ней есть золото.

А 25 лет спустя, чтобы подлить масла в огонь, высекли изображение четырех американских президентов прямо на костях. И мы называем это Горой Рашмор. Я призываю вас и себя перестать использовать термин «Гора Рашмор», когда мы говорим о наших любимых рэперах, о фильмах, баскетболистах», – заявил Роуз.

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