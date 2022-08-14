Джален Роуз: «На каждой арене НБА должен висеть баннер Билла Расселла»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джален Роуз заявил, что на всех аренах НБА должен быть вывешен баннер в честь легендарного центрового .

«Я хочу, чтобы каждая команда лиги вывесила баннер, чтобы создать визуальный образ числа 6, чтобы он не был абстрактным.

Я люблю Джерри Уэста, он легенда, но логотипом НБА должен был стать Билл Расселл. И теперь, когда его номер будет выведен из обращения, я не хочу, чтобы он исчез и был забыт.

Это будет поистине потрясающим жестом, если на каждой арене, не только в Бостоне, будет висеть баннер Билла Расселла с 6-м номером. Я не думаю, что эта идея рассматривается, но я определенно хочу ее внести», – сказал Роуз.

В НБА вывели из обращения «6» во всех клубах – в память о Билле Расселле. Зачем? А Леброну придется менять номер?