Джален Роуз: «На каждой арене НБА должен висеть баннер Билла Расселла»

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Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джален Роуз заявил, что на всех аренах НБА должен быть вывешен баннер в честь легендарного центрового «Бостона» Билла Расселла.

«Я хочу, чтобы каждая команда лиги вывесила баннер, чтобы создать визуальный образ числа 6, чтобы он не был абстрактным.

Я люблю Джерри Уэста, он легенда, но логотипом НБА должен был стать Билл Расселл. И теперь, когда его номер будет выведен из обращения, я не хочу, чтобы он исчез и был забыт.

Это будет поистине потрясающим жестом, если на каждой арене, не только в Бостоне, будет висеть баннер Билла Расселла с 6-м номером. Я не думаю, что эта идея рассматривается, но я определенно хочу ее внести», – сказал Роуз.

В НБА вывели из обращения «6» во всех клубах – в память о Билле Расселле. Зачем? А Леброну придется менять номер?

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