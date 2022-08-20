«Нетс» интересуются Кармело Энтони (Heavy)

Один руководителей клуба рассказал изданию Heavy, что «Бруклин» проявляет интерес к нескольким ветеранам, включая .

«Им нужен еще один бигмен, но они не слишком торопятся с этим. Они могут подписать кого-то из ветеранов в этом месяце или даже в начале следующего месяца. Дуайт Ховард входит в число кандидатов, может быть, Хассан Уайтсайд. Коди Зеллер тоже в списке.

Они собираются посмотреть на Ника Клэкстона, но хотят иметь запасной вариант. Также они планируют играть маленькой пятеркой с Беном Симмонсом. Думаю, одно место в ростере останется свободным. Были некоторые разговоры о том, что они хотят подписать Кармело Энтони. Возможно, в знак уважения Кевина Дюрэнта. Но пока это ни к чему не привело», – заявил функционер.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?