Кармело Энтони может перейти из «Лейкерс» в «Бруклин»

По словам руководителя одного из клубов Восточной конференции, 38-летний форвард может перейти в «Бруклин», если покинет этим летом.

«Мело нужно перейти в более сильную команду, чем «Никс», где он не будет отвлекать внимание. Если он уйдет из «Лейкерс», более вероятным вариантом будет «Бруклин».

Однажды Мело уже чуть не перешел в . Этого хотел , но клуб отказался. Судя по тому, как там идут дела, возможно, пришло время сделать что-то, чего хочет Дюрэнт. Так что, если Дюрэнт все еще хочет Мело, «Нетс» не будут против», – сказал функционер.

Номера «0» и «00» – культовые в НБА, и теперь их могут брать даже одноклубники. Но раньше под нулями играли только фрики и пижоны